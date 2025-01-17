Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут стать примером для всех соседей

Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Сегодня грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что наши политические отношения могут стать примером для всех соседей», - отметил глава государства, подчеркнув, что есть хорошие результаты и в экономической сфере.

Источник: АЗЕРТАДЖ