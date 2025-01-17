Госагентство прокомментировало сообщения о массовом увольнении сотрудников в образовательных учреждениях

Распространенные сообщения о массовом увольнении и сокращении сотрудников в образовательных учреждениях не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что методисты, работавшие в методических кабинетах прежней структуры, продолжают свою деятельность в подчиненных учреждениях. Процесс трудоустройства сотрудников продолжается в настоящее время.

Отметим, что в текущем году планируется провести отбор, обучение и привлечение новых методистов для методической службы.

В течение 2025 года предполагается привлечение более 500 методистов в новую сформированную методическую службу.

Об этом будет предоставлена подробная информация общественности.