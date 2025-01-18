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Cтало известно о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Абшеронском районе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:00 - Сегодня
Cтало известно о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Абшеронском районе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района.

Как сообщили Report в ведомстве, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 17 января около 20:00 поступил вызов в связи со взрывом в частном доме по улице З.Алиевой в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия была направлена бригады скорой помощи.

"Бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр были госпитализированы дети в возрасте 2, 7, 11, 14 лет (3 мальчика и 1 девочка) с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший, 26-летний мужчина с термическими ожогами II и III степени был доставлен в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре", - уточнили в TƏBİB.

Напомним, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар.

22:33

В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

"При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном трехкомнатном частном жилом доме общей площадью 70 квадратных метров. Взрывная волна нанесла дому серьезный ущерб, пострадали пять человек, в том числе двое детей", - указали в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности.

Профильные органы проводят расследование по факту.

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