Президент Южной Кореи написал письмо из изолятора

Находящийся в следственном изоляторе президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что у него "всё в порядке".

Cодержание письма передал адвокат Юн Гап Гын.

Юн Гап Гын сообщил, что письмо передано из изолятора через адвокатов.

"Хотя есть небольшие неудобства, в изоляторе у меня всё в порядке", — отметил Юн Сок Ёль. Он добавил, что сумел обрести внутреннее спокойствие, перечитав свои прошлые обращения к согражданам по случаю национальных праздников, и ретроспективно оценивает, как вел государственные дела.

Президент выразил благодарность гражданам за "горячий патриотизм" и поддержку, отметив их готовность выйти на "холодные улицы" ради страны.