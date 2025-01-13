Солист Coldplay Крис Мартин: «Посылаю любовь Азербайджану» - ВИДЕО

В Абу-Даби в рамках мирового тура «Music of the spheres» состоялся концерт всемирно известной рок-группы Coldplay, который посетило немало поклонников коллектива из Азербайджана.

Во время концерта солист Coldplay Крис Мартин, общаясь с поклонниками, упомянул Азербайджан, заявив следующее: «Отправим любовь из Абу-Даби туда, куда вы захотите. Вы можете послать её своей сестре, собаке, кошке, маме, брату. Или в Украину, Россию, Святую землю - палестинцам, израильтянам, Судану, Азербайджану, Лос-Анджелесу».

Отметим, что нижеприведенное видео в социальной сети Instagram представил председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

Читайте по теме:

Солист Coldplay Крис Мартин провалился в люк на сцене во время концерта – ВИДЕО

Шахрукх Кхан передал привет Азербайджану – ВИДЕО