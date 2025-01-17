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Шольц назвал Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы

First News Media23:20 - 17 / 01 / 2025
Шольц назвал Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «недопустимой» поддержку миллиардером Илоном Маском определенных политических сил в Европе и считает его угрозой ее демократическому развитию.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Он поддерживает крайне правых по всей Европе, в Великобритании, Германии, во многих-многих других странах, и это совершенно неприемлемо», — сказал Шольц на пресс-конференции.

Маск заявлял, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». В начале января он провел стрим с сопредседателем АдГ и кандидатом от нее на выборах канцлера Элис Вайдель. Миллиардер также высказывался в пользу освобождения анти-исламского правого активиста Томми Робинсона из тюрьмы, назвал правление премьер-министра Великобритании Кира Стармера тираническим и заявил о необходимости отставки политика.

Источник: РБК

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