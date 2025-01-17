Араик Арутюнян: Сожалею о своем заявлении относительно ракетных обстрелов Гянджи - ВИДЕО

«Приказ о ракетных обстрелах Гянджи отдал не я».

Как сообщает АПА, это сказал Араик Арутюнян в ходе судебного процесса.

А. Арутюнян отметил, что в ходе 44-дневной войны у него было заявление относительно ракетных обстрелов Гянджи, и он сожалеет об этом:

«Среди азербайджанского народа существует мнение, что этот приказ отдал я. Однако это решение было принято не мной. Да, я действительно сделал заявление по этому поводу. Сейчас я сожалею о своём заявлении и прошу прощения. У меня не было ни такого права, ни таких полномочий, чтобы выражать своё мнение. Почему я тогда сделал это заявление, я объяснил в своих показаниях в ходе следствия».