РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилёв.

"Сейчас находимся в финальной стадии переговоров - утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена - всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода из России в Иран находится в работе, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров с перспективой их доведения до 55 млрд кубометров. Россия и Иран также обсуждают сотрудничество в сфере нефти, добавил Путин.