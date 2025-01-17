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По делу «Toplum TV» арестован журналист Фарид Исмаилов

First News Media19:30 - Сегодня
По делу «Toplum TV» арестован журналист Фарид Исмаилов

По делу «Toplum TV» задержан журналист Фарид Исмаилов.

В его отношении ,была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Как сообщает АПА, следственный орган направил представление в суд об изменении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Представление было рассмотрено в Хатаинском районном суде под председательством судьи Фуада Ахундова.

Решением суда в отношении Ф.Исмаилова была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 20 суток.

Вместе с Ф.Исмаиловым задержан и его сосед по комнате Нихад Ибрагимхалилов (Либертаин).

В настоящее время представление по делу Ф.Исмаилова рассматривается в Хатаинском районном суде под председательством судьи Фуада Ахундова.

Отметим, что 6 марта прошлого года был проведен обыск в офисе «Toplum TV».

На основании информации, поступившей о деятельности группы лиц в офисе по адресу Наримановский район столицы, улица Ю.В.Чеменземинли, 98 В и по другим адресам, сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия.

В Хатаинском районном суде в отношении соучредителей «Toplum TV» Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников этого СМИ и члена-основателя III Республиканской платформы Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Против них возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 УК (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Следствие по делу телеканала «Toplum TV» завершено. Обвиняемым предъявлены дополнительные обвинения.

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