Завершилась дипломатическая миссия посла США в Азербайджане

Состоялось мероприятие в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби.

Об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане.

"Его искренний и самоотверженный подход к укреплению отношений между США и Азербайджаном, а также к установлению новых связей в Азербайджане действительно вдохновляет. Вклад посла, от создания новых партнерских отношений до открытия возможностей для дальнейшего сотрудничества, сохранит свою значимость и в предстоящие годы", - говорится в публикации посольства.