Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Избранный президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, они обсудили вопросы торгового баланса, TikTok и многие другие темы. Избранный президент США подчеркнул, что он и Си Цзиньпин сделают все возможное, чтобы мир был более безопасным.

Также Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов по основным вопросам. Лидеры стран обсудили военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Телефонные переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись за несколько дней до инаугурации избранного президента США, которая пройдет 20 января. Как отмечают СМИ, это первый телефонный разговор политиков с 2021 года.

Избранный президент США Дональд Трамп в своей предвыборной программе предложил ввести 60-процентные пошлины на импорт из Китая. Во время своего первого президентского срока (2017-2021) он фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Также Трамп значительно усилил давление на китайские технологические компании, в частности Huawei.