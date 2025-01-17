Стало известно количество потерпевших по уголовному делу о преступлениях незаконных вооруженных формирований Армении

17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской республикой» и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

Было отмечено, что по уголовному делу насчитывается более 531 тысячи потерпевших и их представителей.

Сегодня на подготовительном заседании суда приняли участие 350 потерпевших, их представители и правопреемники.