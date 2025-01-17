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Начался суд над Рубеном Варданяном

First News Media21:12 - Сегодня
Начался суд над Рубеном Варданяном

Состоялось подготовительное заседание судебного процесса против Рубена Варданяна, гражданина Армении, который обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая пытки, наемничество, нарушение законов войны, терроризм, финансирование терроризма и другие статьи.

Как сообщает АПА, на открытом предварительном заседании, которое прошло в новом административном здании Бакинского военного суда в Бакинском судебном комплексе, были уточнены анкетные данные Рубена Варданяна в составе тех же судей.

Обвиняемому по его личному выбору были предоставлены адвокат и переводчик русского языка.

Председательствующий на заседании судья Зейнал Агаев, после разъяснения Рубену Варданяну требований законодательства, включая права и обязанности обвиняемого, а также право на протест, спросил у Варданяна о наличии ходатайств.

Р.Варданян и его защитник, оказывающий юридическую помощь на договорной основе, подали два ходатайства.

Одно из них касалось объединения уголовного дела в отношении Р.Варданяна с делом 15 лиц армянской национальности, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против азербайджанского народа, другое - о предоставлении обвиняемому дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Прокурор со стороны гособвинения возразил против ходатайства об объединении уголовных дел в одно производство и попросил суд не удовлетворять его, но поддержал ходатайство о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с делом.

Поскольку Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики не предусматривает объединение уголовных дел в одно производство во время судебного разбирательства, суд не удовлетворил это ходатайство.

Несмотря на то, что во время предварительного следствия Р.Варданяну было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела на понятном ему языке и подготовки своей защиты, суд, учитывая просьбу обвиняемого, принял решение удовлетворить ходатайство и предоставил ему дополнительные 10 дней для ознакомления с материалами дела.

Сторона обвинения также не возражала против предоставления обвиняемому дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Подготовительное заседание суда продолжится 27 января.

Отметим, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и других статей Уголовного кодекса АР.

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