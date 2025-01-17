Начался суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении

17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, совершенными армянским государством и его вооруженными силами против Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщает АПА, этот процесс, прежде всего, будет направлен на установление государственной ответственности Армении как оккупационной и агрессивной страны, а также на судебное подтверждение других незаконных действий.