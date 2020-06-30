Хикмет Гаджиев: Те, кто безответственно не соблюдает карантин, обманывают сами себя

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«На данный момент обсуждается вопрос оказания государством помощи лицам, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме и будут лечиться дома».

Как сообщает 1news.az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев заявил, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров АР.

По его словам, сейчас патриотичные СМИ, журналисты своей работой помогают государству в борьбе с коронавирусом, информируют людей, вносят свой вклад в противостояние пандемии.

«Мы сильнее вместе. Цель продолжения карантина – защита жизни и здоровья граждан. Мы должны быть вместе и вместе пресекать безответственность некоторых граждан, не выполняющих требования карантина. Те, кто безответственно не соблюдает карантин, обманывают сами себя. Нарушать карантин – не геройство. Эти лица прежде всего могут инфицировать свои семьи. Если есть проблема, на нее, естественно, необходимо указать, но при этом не направлять общественное мнение в ложном направлении, в том числе и в соцсетях», - подчеркнул он.

Помощник Президента отметил, что Армения держит в блокаде Нахчыванскую Автономную Республику: «Ранее сухопутная граница с Ираном была открыта, и сообщение с Нахчываном обеспечивалось автобусами. В полной мере компенсировать этот поток пассажиров самолетами трудно. Организованы рейсы для прибывающих из Нахчывана в Баку и для следующих в обратном направлении пассажиров, которые осуществляются с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Нахчыване и в целом в Азербайджане».

Х.Гаджиев подчеркнул, что суть карантинного режима заключается в сведении контактов между людьми до минимума, защите граждан от риска инфицирования:

«Это принесет результат в ближайшие дни. В этом вопросе важна солидарность между гражданами и государством. Есть прозрачность в тестировании, в цифрах коронавируса, есть доверие между государством и гражданами. Процесс своевременного диагностирования и лечения заболевания в Азербайджане находится на хорошем уровне, мы ценим труд и самоотверженность врачей.

Общая тенденция показывает, что принятые нами решения являются правильными. Вновь подчеркну, что граждане должны строго соблюдать правила, касающиеся ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции».

Тимур Рзаев