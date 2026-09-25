Джейхун Байрамов принял участие неформальной встрече СМИД ОТГ в Нью-Йорке - ФОТО

В Нью-Йорке состоялась неформальная встреча Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Турции, встречу в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН организовал Азербайджан, председательствующий в ОТГ.

Азербайджан на мероприятии представил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Участники обсудили подготовку к 13-му саммиту организации, который пройдет 29-30 октября в Турции, а также глобальные и региональные процессы, связанные с тюркским миром.