Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.
Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.
В письме говорится:
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Известие о гибели военнослужащих во время военных учений, проходивших в Мангистауской области, потрясло нас до глубины души.
В этот тяжелый момент разделяю Вашу скорбь и в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Казахстана.
Да упокоит Господь их души!»
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