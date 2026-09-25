Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Известие о гибели военнослужащих во время военных учений, проходивших в Мангистауской области, потрясло нас до глубины души.

В этот тяжелый момент разделяю Вашу скорбь и в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Казахстана.

Да упокоит Господь их души!»