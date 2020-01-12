Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе

Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, заявление которого приводит агентство IRNA.

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам (Ирану и Украине – ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», - заявил Резаифар.

По его словам, Boeing был застрахован одной из украинских компаний, которая покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их вещам. Однако страховка распространяется на авиакатастрофы, произошедшие по ошибке пилотов, и такие аварии, как «крушение из-за того, что самолет врезался в гору». Таким образом, в данном случае необходимо провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

А.А.