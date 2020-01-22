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К пятнице в Баку и регионах сильно похолодает

Сегодня в 15:25 ~ 1 минута на чтение 457
К пятнице в Баку и регионах сильно похолодает

Погодные условия на Абшероне, а также в регионах страны к концу недели ухудшатся.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сильный юго-западный ветер, который будет преобладать в Баку и на Абшероне в четверг, к пятнице сменится сильным северо-западным.

С пятницы до утра субботы будет дождь, временами осадки могут усилиться. В ночь с пятницы на субботу дождь местами может перейти в мокрый снег.

Температура воздуха снизится на 4–6 градусов по сравнению с предыдущими днями, в среднем составив от 0 до +3.

В районах Азербайджана погодные условия также ухудшатся с вечера четверга до субботы. Ожидаются осадки, местами переходящие в мокрый снег, в горной местности выпадет снег. Местами осадки будут обильными.

Сильный юго-западный ветер, который будет преобладать в четверг, к пятнице сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха, так же как и в столице, снизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями. В горной местности высока вероятность гололеда на дорогах. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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