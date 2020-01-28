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Как в Баку наказывают нарушителей на автомобилях с иностранными номерами? – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 350
Как в Баку наказывают нарушителей на автомобилях с иностранными номерами? – ОФИЦИАЛЬНО

«Так как туризм в Азербайджане интенсивно развивается, мы видим на дорогах значительное увеличение количества автомобилей с иностранными госномерами».

Об этом сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по словам которого, туристы проявляют особый интерес к столице.

«Это гости из Грузии, России, Турции, Украины, Ирана и других стран. Большинство из них - примерные водители, но есть и нарушители, которые уверены, что автомобиль с иностранными или транзитными госномерами не оштрафуют, также их якобы не считывают радары.

Но технические возможности Дорожной полиции позволяют легко выявить нарушения, совершаемые этой группой водителей. Никто сейчас на машине с иностранными госномерами не сможет безнаказанно нарушать правила в Баку!

Все это, наряду с превентивными мерами Дорожной полиции, дает свой эффект – мы наблюдаем снижение количества нарушений и ДТП, высокий процент своевременного обнаружения нарушений», - подчеркнул В.Асадов.

Отметим, что, согласно последним изменениям, лица, не оплатившие имеющиеся у них штрафы за нарушения правил дорожного движения, не смогут выехать из Азербайджана до тех пор, пока не оплатят штрафы. Это касается и тех, кто нарушил правила на машинах с иностранными госномерами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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