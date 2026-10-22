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Вопросы о работе такси: интервью с Илькином Зейналлы - ВИДЕО

Редакция 1news09:25 - Сегодня
Вопросы о работе такси: интервью с Илькином Зейналлы - ВИДЕО

В эфире радиостанции Xəzər FM Илькин Зейналлы ответил на вопросы о такси, которые часто задают слушатели.

В беседе обсуждались распределение заказов, формирование стоимости поездки, опыт водителей и пассажиров, а также безопасность и работа службы поддержки. Представляем ответы на некоторые из основных вопросов, прозвучавших в эфире.

По какой модели работает платформа Bolt?

Bolt — технологическая платформа городской мобильности, которая связывает пассажиров с независимыми водителями и партнёрскими автопарками. Платформа объединяет в одной системе распределение заказов, расчёт ориентировочной стоимости поездки, оплату, инструменты безопасности и поддержку пользователей.

Поездки выполняют водители, подключённые к платформе. Они не являются сотрудниками Bolt: одни работают как индивидуальные предприниматели, другие — через партнёрские автопарки.

Какие функции выполняет платформа?

Платформа обеспечивает работу систем заказа и оплаты, предоставляет инструменты безопасности и позволяет пассажирам оставлять отзывы о поездках и сообщать о проблемах через приложение. Соответствующие команды рассматривают обращения и принимают меры, если нарушения правил подтверждаются. Водитель отвечает за безопасное управление автомобилем, а платформа предоставляет технологические инструменты безопасности и рассматривает поступившие обращения.

Почему заказ иногда назначается водителю, который находится далеко от пассажира?

Иногда заказ направляется не ближайшему водителю, а тому, кто сможет быстрее добраться до пассажира. При распределении заказов система учитывает местоположение водителя, предполагаемое время прибытия, дорожную ситуацию, категорию услуги и текущий баланс спроса и предложения. Поэтому водитель может находиться дальше, но прибыть быстрее. Такой подход помогает сократить время ожидания пассажира и расстояние, которое водитель проезжает без заказа.

Как рассчитывается стоимость поездки? Влияет ли скидка для пассажира на доход водителя?

Стоимость зависит от расстояния, предполагаемой продолжительности поездки, пробок, погодных условий, категории услуги и текущего баланса спроса и предложения. Пассажир видит стоимость в приложении до подтверждения заказа.

Скидка для пассажира не уменьшает доход водителя: разницу компенсирует Bolt.

Что делать, если водитель принял заказ, но не приезжает или просит пассажира отменить его?

После принятия заказа водитель должен выполнить поездку. Если он не приезжает или просит пассажира отменить заказ, пассажиру рекомендуется выбрать эту поездку в приложении и обратиться в службу поддержки. Это поможет проверить обстоятельства и при необходимости принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

На что обратить внимание при обращении в службу поддержки?

Для рассмотрения обращения следует выбрать конкретную поездку в разделе «Поездки» приложения. Краткое описание ситуации и, если есть, скриншот или подтверждение оплаты помогут команде поддержки проверить обстоятельства.

Почему категория «Аэропорт» доступна не всем водителям?

Работа категории «Аэропорт» регулируется соответствующими органами. Решение об увеличении числа автомобилей, допущенных к работе в этой категории, также принимают эти органы. Bolt стремится обеспечить качественное обслуживание пассажиров в пределах выделенного количества автомобилей. Компания представила соответствующим органам предложения по увеличению их числа.

Почему в часы пик сложнее найти автомобиль?

В часы пик спрос на поездки растёт, что может увеличить время ожидания. Кроме того, в Баку установлен лимит на количество автомобилей, допущенных к таксомоторной деятельности на основании разрешений на её осуществление и разрешительных карт. Сейчас число таких автомобилей превышает установленный предел — 25 тысяч. В ближайшие годы их количество планируется привести в соответствие с требованиями законодательства. Если спрос останется на прежнем уровне, сокращение числа доступных автомобилей может увеличить время ожидания.

Регулирование таксомоторной деятельности и выдача разрешений относятся к компетенции соответствующих органов. Bolt работает в соответствии с действующим законодательством и представил этим органам предложения по улучшению городской мобильности с учётом международного опыта.

Что значит сделать городскую мобильность доступнее?

Это значит, что люди могут пользоваться транспортными услугами тогда, когда они им нужны, с небольшим временем ожидания и по доступной цене. Доступные и удобные услуги могут стать более привлекательной альтернативой личному автомобилю. Для этого важно учитывать потребности пассажиров, условия работы водителей и другие факторы, влияющие на городскую мобильность.

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