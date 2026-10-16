В Насиминском районе столицы снесут около 30 жилых зданий

В Насиминском районе Баку планируется снести около 30 аварийных жилых зданий, срок эксплуатации которых истёк.

Под снос попадут здания на улицах Самеда Вургуна, Бюльбюля, Шамиля Азизбекова, Мирзы Ибрагимова, Джалила Мамедгулузаде и Сабита Рахмана.

По предварительным оценкам, в некоторых районах размер компенсации может составить около 2 000–3 000 манатов за квадратный метр. В менее центральных районах, а также на участках, которые не подходят для строительства новых жилых зданий, выплаты могут составить 2 000–2 500 манатов за квадратный метр.

Окончательные суммы определят после проведения оценочных работ по конкретным адресам.

Работы по сносу планируется провести в рамках обновления жилого фонда района.

Источник: Baku.ws