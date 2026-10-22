СНБ Армении: Гражданин Азербайджана заблудился и оказался в Армении - власти работают над его возвращением
Служба национальной безопасности Армении подтвердила информацию о том, что гражданин Азербайджана пересек границу с Арменией.
Еще днем 21 октября в СМИ появилась информация, что азербайджанец перешел границу в районе Тавушской области. Однако официального подтверждения не было.
"19 октября в 17:50 на территории Республики Армения (в Тавушской области) был обнаружен житель села Чатах Товузского района Азербайджана Гасымов Яшар Али оглы, 1968 года рождения. В результате проведенной проверки выяснилось, что он заблудился", – говорится в сообщении.
В СНБ отметили, что предпринимаются действия с целью возвращения гражданина Азербайджана.
Источник: Sputnik Армения
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