Как в Баку сбивают уборщиц на дорогах - ВИДЕО

Дорожная полиция Баку обнародовала видеокадры двух наездов на уборщиц, подметавших дорогу.

Как сообщает 1news.az, кадры сняты на проспекте Гейдара Алиева в темное время суток, и на них хорошо видно, как уборщицы перебегают дорогу и подметают ее абсолютно без соблюдения каких-либо мер безопасности.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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