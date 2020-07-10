Критика в адрес БТА предвзята – МНЕНИЕ

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После введения в Азербайджане строгого карантинного режима была приостановлена работа Бакинского метрополитена, и основная нагрузка на общественный транспорт легла на автобусную сеть, то есть на Бакинское транспортное агентство.

В этот период БТА принимает различные меры для обеспечения безопасной и комфортной перевозки людей. Но, несмотря на это, агентство подвергается разнообразной критике в социальных сетях. Данный факт не только бросает тень на выполняемую работу, но и отпугивает людей, работающих в условиях пандемии.

Какова причина этой критики?

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов заявляет, что целью строгого карантинного режима в Азербайджане является снижение уровня заражения: «В первую очередь исследуются области, где существует наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом, и именно в отношении них в первую очередь принимается решение о закрытии.

Метрополитен, расположенный в закрытом пространстве, является одной из основных зон риска распространения вируса, поэтому его работа была временно приостановлена. С приостановлением работы метро основная нагрузка по перевозке пассажиров легла на Бакинское транспортное агентство, запустившее вскоре сеть экспресс-автобусов между станциями метро».

Депутат отметил, что некоторые люди не понимают проделанную работу и необоснованно критикуют: «Я рассматриваю это как мнение людей, не понимающих сложившейся ситуации. С другой стороны, есть силы, которые хотят использовать мелочи, чтобы оставить в тени работу, проделанную в азербайджанском обществе. Таким образом, они хотят отвлечь людей от верного пути. БТА круглосуточно ведет свою деятельность, стараясь обеспечить людям максимальный комфорт».

«Цель карантинного режима - ограничение передвижения людей. Однако некоторые люди, избегая этих ограничений различными способами, создают плотность в автобусах, особенно в экспресс-автобусах. Они не только не прислушиваются к призыву «оставаться дома», но и, создавая плотность, подвергают опасности других людей. Я не вижу в этом никаких ошибок БТА и считаю критику в адрес агентства предвзятой», - добавляет депутат.