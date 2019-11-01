Кто он, новый глава Администрации Президента Азербайджана? - ДОСЬЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева главой Администрации Президента Азербайджана.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Другим Распоряжением главы государства С.Нуриев освобожден от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Информационное агентство 1news.az представляет биографию нового главы Администрации Президента АР.

Самир Рафиг оглу Нуриев родился 9 марта 1975 года. Член партии «Ени Азербайджан».

В 1991 году поступил в Азербайджанский технический университет и в 1996 году с отличием окончил факультет инженерного бизнеса и менеджмента по специальности инженер-экономист.

В 2003-2005 годах продолжил образование в Университете «Duke» в США по специальности «Международная политика развития».

В 1996-2003 годах Самир Нуриев работал экономистом в различных частных компаниях и международных организациях, менеджером по маркетингу и проектным координатором. В 2000-2001 годах занимал должность бизнес-консультанта в азербайджанском офисе Программы развития ООН.

В 2006 году работал директором департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.

Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2009 году был назначен заместителем начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабмине, а в 2013 году – начальником данного управления.

Соответствующим Распоряжением главы государства от 12 апреля 2016 года получил должность директора Государственного агентства жилищного строительства.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 14 февраля 2018 года был назначен председателем правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики.

В апреле 2018 года был назначен председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Женат, двое детей.

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