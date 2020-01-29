Легенды никогда не умирают. «Милан» почтил память Коби Брайанта – ВИДЕО

Любимый футбольный клуб Коби Брайанта, трагически погибшего в результате падения личного вертолета, «Милан» проводил легенду.

Как сообщает 1news.az, вчера «Милан» в рамках ¼ финала Кубка Италии принимал на своем поле «Торино». Матч завершился победой миланцев со счетом 4:2.

Игроки вышли с траурными повязками, а сама игра началась с минуты молчания. Клуб запустил хэштег #semprekobe («Кобе навсегда»), чтобы фаны могли делиться историями в соцсетях.

Перед игрой на стадионе погасили свет, на экранах показали фотографии Кобе и Джанны, а еще посты поклонников баскетболиста из соцсетей.

На южной трибуне фанаты растянули баннер «Покойтесь с миром, Кобе и Джанна. Вместе навсегда».

Известно, что Коби Брайант был фанатом «Милана». Случилось это еще очень давно, когда его карьера еще даже не началась. Все дело в том, что отец Кобе, Джо, тоже был баскетболистом. В 1984 году (Кобе было 6) он подписал контракт с итальянским «Риети» из одноименного города (недалеко от Рима), и вся семья переехала в Италию.

В Европе Брайнт прожил 8 лет, выучил итальянский, испанский, играл в футбол и баскетбол и, конечно же, влюбился в «Милан» Арриго Сакки.

«Моя любимая футбольная команда – «Милан». Я рос с ними. Ван Бастен – идеальный футболист. Райкаард, Гуллит, Мальдини, Барези. Для меня «Милан» всегда будет любимой командой», – это слова Кобе официальному сайту. Интервью он давал на итальянском.

26 января в Лос-Анджелесе в результате падения личного вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и члены экипажа. Вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Теймур Максутов