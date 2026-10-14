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Тренера «Барселоны» заперли в комнате

Редакция 1news10:05 - Сегодня
Тренера «Барселоны» заперли в комнате

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оказался заперт в одной из комнат стадиона после матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая».

Как сообщил журналист The Athletic Поль Баллус, немецкий специалист не смог вовремя прибыть на послематчевую пресс-конференцию, поскольку оказался заперт в помещении. Сотрудники стадиона некоторое время не могли найти ключ.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:1. Дебютный гол за хозяев забил российский полузащитник Алексей Батраков.

«Барселона» одержала победы в обоих стартовых матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, тогда как «Галатасарай» потерпел два поражения подряд.

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