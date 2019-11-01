Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США

Американские заводчики собак сообщают о стремительном росте цен на щенков бельгийской овчарки малинуа, пишет TMZ.

Пес этой породы участвовал в ликвидации лидера ИГ (запрещенной в РФ группировки «Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади.

Ирен Хаукрофт, владелец питомника Ruidoso Malinois, поставляющего малинуа командованию спецопераций США, рассказала, что потенциальный покупатель предложил ей за собаку $85 тыс., хотя раньше цены не поднимались выше $25 тыс.

29 октября президент США Дональд Трамп публиковал фото пса, принимавшего участие в операции военных по ликвидации аль-Багдади, но оставил имя «прекрасного пса» засекреченным.

В этот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что пес был ранен, однако успокоил общественность, заверив, что животное идет на поправку.

Позднее американский президент в своем Twitter поделился фотоколлажем, на котором он «награждает» героического пса медалью.

Iz.ru