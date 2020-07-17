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Майкл Эссьен: Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!

Сегодня в 17:42 ~ 2 минуты на чтение 903
Майкл Эссьен: Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!

Легенда ганского и мирового футбола Майкл Эссьен, который провел последние полтора года в бакинском «Сабаиле», выразил поддержку Азербайджану, столкнувшемуся в эти дни с военной провокацией Армении.

Как сообщает 1news.az, на своей странице в социальной сети Instagram он разместил сразу несколько постов с флагом Азербайджана и словами поддержки.

Два дня назад, в самый разгар напряженности на азербайджано-армянской границе, Эссьен разместил фото флага Азербайджана.

Сегодня ветеран мирового футбола опубликовал еще один пост со словами поддержки, а также объявил о своем уходе из «Сабаила», с которым у него завершился контракт. 

«Это было огромным удовольствием. До встречи! Будь сильным и здоровым… Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! (Шехиды не умирают, родина не делится)», - написал он.

За два часа пост Майкла Эссьена поддержали более 36 тысяч пользователей - число его подписчиков в Instagram превышает 1,4 млн.

Майкл Эссьен, пожалуй, самый известный футболист, который когда-либо выступал в чемпионате Азербайджана. Он был «мотором» лондонского «Челси» в свои лучшие годы, успел поиграть за мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Возобновив свою карьеру, он приехал доигрывать в Азербайджан, полтора года проведя в «Сабаиле».

Нельзя сказать, что на футбольном поле Эссьен смог продемонстрировать свое мастерство, но в плане человеческих качеств оставил самые положительные впечатления. В первую очередь, своей простотой.

Как уже отмечалось выше, контракт Эссьена завершился, и он покидает Азербайджан. Но ганский футболист счел своим долгом попрощаться, выразив благодарность и поддержку стране, которая так тепло его встретила.

Теймур Максутов

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