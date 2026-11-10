COP31: инициатива Фонда Возрождения Карабаха против минного терроризма - ФОТО

В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), находящейся в центре внимания всего мира, Фонд Возрождения Карабаха обращает внимание международной общественности на минную проблему - одну из главных угроз для экологии.

На этой авторитетной площадке, где обсуждаются вопросы глобального изменения климата и охраны окружающей среды, ФВК вновь выносит в центр внимания минную проблему, которая превратилась в угрозу во всем мире, создает тяжелую опасность для человеческой жизни и вместе с тем служит серьезным препятствием для процесса восстановления и созидания.

В рамках климатической конференции COP31 Фонд Возрождения Карабаха готовится к показу в павильоне Азербайджана документального фильма «Смертельное наследие», снятого по заказу ФВК компанией «Beach House Pictures».

Показ пройдет при совместной организации ФВК и Чемпиона высокого уровня ООН по борьбе с изменением климата по COP29 Нигяр Арпадараи.

Фильм с опорой на факты освещает международные усилия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по прекращению минного терроризма в мире и включению инициативы гуманитарного разминирования в 18-ю Цель устойчивого развития ООН, масштабы минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях и последствия этой угрозы. Экранная работа, съемки которой наряду с Азербайджаном велись в Боснии и Герцеговине, Колумбии и Лаосе, подготовлена на основе интервью местных и международных экспертов, официальных лиц, а также историй людей, пострадавших от минного терроризма.

«Представление этого фильма именно в рамках COP31 имеет особое значение. Ведь мины - это не только гуманитарная проблема и проблема безопасности, но и глубокая экологическая катастрофа для окружающей среды. Они на десятилетия выводят из хозяйственного оборота землю, растительный покров и водные источники, наносят экосистеме неизлечимые раны. Восстановление биоразнообразия почвы, масштабные проекты озеленения и успех процесса перехода на „зеленую энергию“ напрямую зависят от очистки этих земель от мин. Именно поэтому деятельность по разминированию является неотъемлемой частью климатической повестки», - заявила начальник отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Возрождения Карабаха Парвин Багирова. Она отметила, что этот фильм доносит до внимания всего человечества общую проблему четырех разных стран - тяжелые удары, которые минный терроризм наносит природе. Озвучивание этой глобальной экологической угрозы именно на платформе COP31 имеет исключительное значение с точки зрения вынесения минной проблемы в центр международных климатических дискуссий.

Делегация Фонда представляет прибывшим из разных стран мира участникам конференции специальные буклеты с информацией о документальном фильме «Смертельное наследие». Благодаря этим буклетам участники не только получают всестороннюю информацию об упомянутой экранной работе и охватываемой ею глобальной проблеме, но и могут пройти регистрацию по специальному QR-коду и принять участие в показе.