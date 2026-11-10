 Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО

Редакция 1news19:15 - Сегодня
Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО

58-летний российский поп-исполнитель Филипп Киркоров принес публичные извинения зрителям после неудачного концерта в Тюмени. Обращение певца появилось в его социальных сетях.

Артист объяснил свое поведение плохим самочувствием и признался, что вышел на сцену с высокой температурой. По его словам, выступление стало одним из самых тяжелых за всю творческую карьеру, однако он решил не отменять концерт, чтобы не подвести поклонников.

Киркоров отметил, что из-за болезни ему было трудно исполнять номера на привычном уровне. Он также допустил, что некоторые зрители могли остаться недовольны выступлением, поскольку привыкли видеть на его концертах настоящий праздник.

Ранее зрители раскритиковали поведение Киркорова на сцене. Некоторые предположили, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам певец отверг эти предположения, объяснив произошедшее болезнью.

 


 

Поделиться:
612

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

В мире

В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

Общество

COP31: инициатива Фонда Возрождения Карабаха против минного терроризма - ФОТО

Мнение

Бюст Чаренца в Голубой мечети? Армяно-иранский акт этнокультурного подлога

В мире

Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике

Россияне готовят массированные удары по пищевой промышленности Украины

Супруги Макрон вновь подали в суд на американскую журналистку из-за публикаций о Брижит

Макрон и Пашинян обсудили в Париже развитие отношений Армении с Францией и ЕС - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер

Последние новости

Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике

Сегодня, 22:20

Квривишвили: Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии открывает новые возможности для региона

Сегодня, 22:01

Россияне готовят массированные удары по пищевой промышленности Украины

Сегодня, 21:40

В Хырдалане неизвестный проник на свадьбу под видом гостя и украл четыре телефона

Сегодня, 21:22

Супруги Макрон вновь подали в суд на американскую журналистку из-за публикаций о Брижит

Сегодня, 21:10

Волейбольный клуб «Туран» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня, 20:48

Эмин Аббасов назначен советником президента футбольного клуба Səbail

Сегодня, 20:44

Макрон и Пашинян обсудили в Париже развитие отношений Армении с Францией и ЕС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Зеленский: Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби были конструктивными

Сегодня, 20:20

Мигрантов в РФ обяжут платить налог за неработающих членов семьи

Сегодня, 20:00

Французский экс-чемпион KSW может стать следующим соперником Физиева

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 19:27

Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Рубио назвал абсурдными условия Ирана для завершения войны

Сегодня, 18:45

Украина и Россия договорились в Абу-Даби о масштабном обмене пленными

Сегодня, 18:30

«Яндекс» потерял часть данных клиентов Cloud после ударов

Сегодня, 18:15

Иран отверг обвинения Франции в причастности к кибератакам на ее территории

Сегодня, 18:02

В Болгарии 11 ноября объявят днем траура по жертвам двух ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:46

Пропавший в Гяндже 82-летний мужчина объявлен в розыск - МВД - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Канада ввела новые санкции против представителей властей Ирана

Сегодня, 17:41
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18