Филипп Киркоров извинился за скандальный концерт в Тюмени - ВИДЕО

58-летний российский поп-исполнитель Филипп Киркоров принес публичные извинения зрителям после неудачного концерта в Тюмени. Обращение певца появилось в его социальных сетях.

Артист объяснил свое поведение плохим самочувствием и признался, что вышел на сцену с высокой температурой. По его словам, выступление стало одним из самых тяжелых за всю творческую карьеру, однако он решил не отменять концерт, чтобы не подвести поклонников.

Киркоров отметил, что из-за болезни ему было трудно исполнять номера на привычном уровне. Он также допустил, что некоторые зрители могли остаться недовольны выступлением, поскольку привыкли видеть на его концертах настоящий праздник.

Ранее зрители раскритиковали поведение Киркорова на сцене. Некоторые предположили, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам певец отверг эти предположения, объяснив произошедшее болезнью.



