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#MənimləDanış: Министерство образования запустило социальную кампанию против буллинга - ВИДЕО

Сегодня в 16:20 ~ 1 минута на чтение 234
#MənimləDanış: Министерство образования запустило социальную кампанию против буллинга - ВИДЕО

Министерство образования запустило новую социальную кампанию против буллинга под хештегом #MənimləDanış.

Цель кампании - привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме.

В видеоролике, подготовленном министерством, показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к замыканию и психологическим проблемам детей. Поэтому министерство призывает широкую общественность уделять больше внимание детям, общаться с ними, ведь увидеть глазами мы можем только лишь наружную сторону, а для того, чтобы понять, что творится в душе ребенка, необходимо его выслушать.

Напомним, что 13 мая 2019 года министр образования Джейхун Байрамов утвердил «План действий по дополнительным мерам по созданию благоприятной среды обучения и развития в общеобразовательных учреждениях». Этот план предусматривает ряд задач по обеспечению здоровой духовной и психологической обстановки в общеобразовательных учреждениях, а также по улучшению отношений между школой и семьей и защите учащихся от любого физического и психологического насилия. Наряду с этим, с мая была открыта новая горячая линия (146-2) для оперативного предоставления министерству информации об экстренных случаях в целях принятия превентивных мер на основе анализа.

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