Между Баку и Тель-Авивом запускается ежедневный прямой авиарейс

Наряду с развитием традиционных направлений сотрудничества – в сферах энергетики и безопасности, Израиль и Азербайджан настроены активизировать развитие туризма.

С этой целью число прямых авиарейсов между Баку и Тель-Авивом планируется увеличить с нынешних пяти до семи рейсов в неделю. Ежедневные рейсы планируется внедрить уже к лету.

Об этом сообщил на первой пресс-конференции в Баку посол Израиля Джордж Дик, первый представитель общины арабов-христиан, назначенный на пост посла.

Посол сообщил, что за последние 4 года удалось увеличить число туристов из Израиля в Азербайджан в 6 раз – с 10 тыс. до 60 тыс. человек.

«Но это не предел. И я уверен, что увеличение числа прямых рейсов будет способствовать активизации туристических обменов», - сказал он, отметив, что был бы рад большим контактам между представителями культуры и искусства, а также бизнеса.

По словам посла, нынешний объем турпотока из Азербайджана в Израиль нельзя назвать активным. Это незначительное число посетителей, целью путешествия которых, как правило, является паломничество, либо лечение.

«Однако в наших силах изменить эту тенденцию», - сказал он.

В частности, в целях развития туризма между сторонами ведется работа по облегчению получения израильской визы гражданами Азербайджана. Среди прочего обсуждается возможность перевести этот процесс в онлайн-режим, что позволит значительно его ускорить.

Посол Джордж Дик опроверг утверждение со стороны аудитории о том, что потоку туристов препятствует МИД Израиля, который якобы регулярно выступает с предупреждениями о нежелательности поездок в Азербайджан.

«Это не так. Напротив, МИД Израиля только приветствует увеличение взаимного потока туристов с Азербайджаном, и МИД был одним из участников процесса по увеличению числа авиарейсов и облегчению визового процесса», - сказал посол.

Периодические уведомления со стороны МИД Израиля о нежелательности поездок в ту или иную страну он объяснил соображениями безопасности. Учитывая соседство Азербайджана с Ираном, который крайне враждебно настроен по отношению к Израилю, израильская сторона стремится обеспечить максимальную безопасность своих граждан.

«Иран долгие годы выступает с открытыми призывами стереть Государство Израиль с карты мира. Мы считаем, что к призывам уничтожить целый народ, откуда бы они ни исходили, нужно относиться со всей серьезностью», - сказал посол, отметив, что народ Ирана, в отличие от его политического руководства, является другом Израиля.

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Елена Остапенко, Г.Р.