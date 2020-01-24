Новый посол: вне зависимости от итогов выборов в Израиле Азербайджан останется стратегическим партнером

По итогу первых двух месяцев пребывания в Азербайджане новый посол Израиля Джордж Дик проникся атмосферой толерантности и взаимоуважения, которая присутствует в стране.

Об этом дипломат сказал на первой пресс-конференции в Баку.

«Толерантность является символом Азербайджана, и тот факт, что израильская община, наряду с другими, живет на этой земле в мире и спокойствии, имеет для нас очень большое значение», - сказал Джордж Дик, первый представитель общины арабов-христиан, который назначен на пост посла Израиля.

Посол заверил, что отношения между Баку и Иерусалимом продолжат развиваться и углубляться вне зависимости от итогов парламентских выборов в Израиле в марте этого года, которые определят фигуру нового премьер-министра страны.

«Наши межгосударственные отношения носят стратегический характер», - сказал Джордж Дик.

Основными сферами взаимодействия двух государств на современном этапе посол назвал энергетическое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

На данный момент треть потребности Израиля в нефти обеспечивается за счет поставок из Азербайджана, что составляет около 30% от общего потребления. Товарооборот без учета нефтегазового сотрудничества на 2018 год составил 160 млн долларов. Данные за 2019 год будут обнародованы в феврале.

Посол озвучил официальную позицию Государства Израиль в отношении основного внешнеполитического вызова Азербайджана – неразрешенного нагорно-карабахского конфликта, сказав:

«Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы осознаем, что страна вовлечена в конфликт, и на собственном опыте знаем, каково это, так как Израиль находится в состоянии войны уже 72 года. Мы полностью поддерживаем посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и надеемся на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта. Любое решение, достигнутое между сторонами, получит поддержку со стороны Израиля».

Для лучшего понимания сути нагорно-карабахского конфликта в израильском обществе требуются более активные усилия с азербайджанской стороны по донесению информации до людей в Израиле.

Комментируя намерение Армении открыть в Израиле свое посольство, Джордж Дик отметил, что Израиль как растущая мировая сила рада приветствовать на своей территории все страны, желающие открыть здесь свои представительства.

«Надеемся, что и Азербайджан придет к решению открыть в Израиле свое посольство. Конечно, это решение азербайджанской стороны. Когда вы будете готовы, мы будем рады поддержать этот процесс. Думаю, что это было бы на благо обеим сторонам», - сказал он.

Посол отметил, что наряду с энергетикой и безопасностью, между сторонами есть намерение активнее развивать гражданское направление. В частности, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, где Израиль мог бы быть полезен своим опытом и технологиями в орошении и эффективном выращивании семян.

Также стороны нацелены на активизацию туристических обменов. С этой целью достигнута договоренность об увеличении числа прямых рейсов между Баку и Тель-Авивом. Уже к лету число рейсов планируется увеличить с 5 до 7 в неделю.

«За последние 4 года нам удалось увеличить объем туристов из Израиля в Азербайджан в 6 раз – с 10 тыс. до 60 тыс. человек. Но это не предел. И я уверен, что увеличение числа прямых рейсов будет способствовать активизации туристических обменов», - сказал посол.

Дипломат добавил, что хотел бы видеть больше взаимных визитов между представителями культуры и искусства с обеих сторон, а также представителями бизнеса.

В целях развития туризма ведется работа по облегчению получения израильской визы гражданами Азербайджана, в том числе обсуждается возможность перевести этот процесс в онлайн-режим, что позволит значительно его ускорить.

Елена Остапенко, Г.Р.