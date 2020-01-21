Микаил Джаббаров обратился к талантливой молодежи – ВИДЕО

До 2 февраля продлится регистрация на конкурс «Yüksəliş», учрежденный распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az, к молодежи, начинающей строить карьеру, обратился член организационного комитета конкурса «Yüksəliş», министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров:

«Каждый, кто обладает талантом, интеллектом и управленческими способностями, может принять участие в данном конкурсе и достичь своего персонального развития, а также вписать свое имя в банк кадрового резерва», - сказал он.

Более подробную информацию можно получить на сайте yukselish.az.

Эльшан Рустамов, Г.Р.