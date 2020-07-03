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Министерство экономики и Государственная налоговая служба получили новые полномочия

Сегодня в 17:16 ~ 1 минута на чтение 306
Министерство экономики и Государственная налоговая служба получили новые полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в «Положение о Министерстве экономики Азербайджанской Республики» и «Положение о Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджанской Республики».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Указу, обязанности министерства расширены.

Так, в дальнейшем через соответствующие структуры, входящие в структуру министерства, будет осуществляться контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики также будет осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

С.Агаева

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