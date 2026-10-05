PASHA Holding продолжает поддерживать фермеров, расширяя их возможности - ФОТО

PASHA Holding продолжает поддержку проекта «Из города в село», реализуемого с целью содействия развитию агротуризма в Азербайджане и расширению возможностей фермеров, осуществляющих деятельность в регионах страны.

При поддержке PASHA Holding, социальный проект реализуется Акционерным обществом «Аграрные закупки и снабжение», действующим при Министерстве сельского хозяйства, и направлен на развитие сельского туризма, создание дополнительных источников дохода для фермеров и стимулирование продаж местной продукции непосредственно на местах.

В рамках проекта, реализуемого с 2019 года, на сегодняшний день проведена оценка 227 хозяйств, 500 фермеров и представителей хозяйств смогли принять участие в тренингах по агротуризму, а в 35 хозяйствах проведены ремонтные, благоустроительные и маркетинговые работы.

Для фермеров организуются тренинги по основам агротуризма, приёму гостей, маркетингу и другим направлениям, а также предоставляется техническая и материальная поддержка для повышения туристического потенциала хозяйств. Кроме того, для продвижения агротуристических хозяйств и увеличения туристического потока организуются информационные туры для представителей туристических компаний.

В 2025 году в рамках проекта поддержку получили «Balçı Səyavuş» и «Leynə Co. Sitrus» в Ленкорани, а также «Kandora» и «Flowerisma» в Исмаиллы, церемонии открытия которых состоялись в 2026 году.

Проект «Из города в село» не только способствует повышению знаний и навыков фермеров, но и помогает им превращать свои хозяйства в привлекательные для туристов места и представлять свою продукцию непосредственно конечным потребителям. Таким образом, проект вносит вклад в укрепление взаимосвязей между сельским хозяйством и туризмом в регионах, а также в расширение возможностей местной экономики.