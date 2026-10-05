Белый дом следит за возможной вспышкой чумы в России — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа следит за информацией о вероятном случае чумы в Иркутской области России и введенных там карантинных мерах.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

«Администрация проинформирована о вспышке, следит за ситуацией и оценивает варианты дальнейших действий», — заявил представитель Белого дома.

По данным Axios, внимание американской администрации привлекла информация о возможном заражении чумой и карантинных мерах в Иркутской области.

Чума — это бактериальное инфекционное заболевание, которое без лечения может представлять угрозу для жизни. В то же время, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это заболевание поддается лечению антибиотиками при условии своевременного начала терапии.

Ранее российские и украинские СМИ сообщали о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области.

По предварительной информации, 25 сентября Шипилова могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

После смерти женщины российские власти ввели карантинные меры в нескольких медицинских учреждениях региона. Под медицинское наблюдение взяли около 200 человек, которые могли контактировать с Шипиловой.

В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у людей, находящихся под наблюдением, не выявили признаков заболевания, а результаты проведенных тестов оказались отрицательными.

Российские органы здравоохранения на данный момент не подтвердили, что Шипилова была инфицирована чумой. Согласно официальной версии, у нее диагностировали пневмонию неизвестной этиологии, а последующие исследования не выявили возбудителя инфекции.