Спутниковые снимки Google Earth показали, что осталось от Газы после 2023 года - ВИДЕО
Обновлённые спутниковые снимки Google Earth, сделанные в период с 2023 по 2026 год, демонстрируют масштаб разрушений на территории сектора Газа.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Human Rights Watch.
На опубликованных изображениях можно увидеть изменения, произошедшие с жилыми районами и инфраструктурой Газы за этот период. Сравнение снимков позволяет оценить масштабы разрушений, произошедших после начала боевых действий.
Как отмечается в материалах Human Rights Watch, разрушения в Газе носили масштабный и, по утверждению организации, преднамеренный характер.
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