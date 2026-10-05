Спутниковые снимки Google Earth показали, что осталось от Газы после 2023 года - ВИДЕО

Обновлённые спутниковые снимки Google Earth, сделанные в период с 2023 по 2026 год, демонстрируют масштаб разрушений на территории сектора Газа.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Human Rights Watch.

На опубликованных изображениях можно увидеть изменения, произошедшие с жилыми районами и инфраструктурой Газы за этот период. Сравнение снимков позволяет оценить масштабы разрушений, произошедших после начала боевых действий.

Как отмечается в материалах Human Rights Watch, разрушения в Газе носили масштабный и, по утверждению организации, преднамеренный характер.