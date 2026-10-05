В Индии леопард проник в дом и ранил шесть человек

Леопард проник в жилой дом в индийском округе Махасамунд и напал на шестерых членов одной семьи, трое из которых получили тяжелые травмы.

Об этом 4 октября сообщила газета The Times of India.

«Среди шестерых пострадавших были четверо мужчин и две женщины. Трое из них получили серьезные травмы и позднее были направлены для дальнейшего лечения», — говорится в публикации.

Нападение произошло в деревне Джитки. Леопард сначала набросился на 55-летнюю женщину, вышедшую из дома, а затем проник внутрь и атаковал других членов семьи. Им удалось выбраться из комнаты и запереть животное внутри.

«Несмотря на панику в доме, членам семьи удалось отойти от животного и запереть его в одной из комнат. <…> Из Райпура вызвали специализированную спасательную группу, чтобы усыпить леопарда и безопасно вывезти его», — отмечает издание.