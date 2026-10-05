Анджелина Джоли показала спутниковые снимки Газы и рассказала о масштабах разрушений - ФОТО - ВИДЕО

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала спутниковые снимки Google Earth, на которых показано, что осталось от Газы в период с 2023 по 2026 год.

«Эти изображения отражают то, о чем ранее сообщала организация Human Rights Watch: Израиль осуществил масштабные разрушения по всей территории Газы, которые, по данным организации, носили преднамеренный характер», - отмечается в комментарии HRW.

Схожий пост в социальной сети Instagram сделала и голливудская актриса Анджелина Джоли, отметившая следующее: «Теперь Google Earth позволяет увидеть, что произошло с Газой. Целые районы превратились в руины. Дома, школы, университеты, больницы, дороги, системы водоснабжения и канализации - инфраструктура, от которой зависела жизнь людей, - были повреждены или разрушены. Согласно спутниковому анализу ООН, по состоянию на 16 июня 2026 года 82% зданий и сооружений в Газе были повреждены. Примерно две трети из них были признаны разрушенными».

По словам А. Джоли, с приближением зимы 1,98 миллиона человек, или 94% населения Газы, нуждаются в жилье и предметах первой необходимости: «Поставка гуманитарной помощи и материалов для обустройства временного жилья по-прежнему сталкивается с ограничениями и задержками. Google Earth с необычайной наглядностью показывает масштабы разрушений. Но снимки не могут показать, что значит жить среди этих разрушений, что произошло с погибшими семьями и какова жизнь тех, кто выжил».

Анджелина Джоли подчеркивает, что «то, что произойдет дальше, имеет значение»: «Людям необходимо жилье до наступления зимы. Гуманитарная помощь должна доставляться мирным жителям в необходимых объемах. Больницы нуждаются в медикаментах и медицинских материалах. Необходимо также создать условия, которые позволят мирным жителям восстановить свои дома, школы, больницы и сообщества. Разрушения видны. Потребности известны. Теперь важно, будут ли они удовлетворены».

Подчеркнем, что в своей публикации актриса отметила Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и международную гуманитарную организацию INARA.

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