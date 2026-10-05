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На шаг ближе к Лиге С

Редакция 1news10:05 - Сегодня
На шаг ближе к Лиге С

После не самого удачного домашнего поединка против Лихтенштейна сборной Азербайджана было особенно важно реабилитироваться перед своими болельщиками.

В итоге, команда смогла сделать это в нужный момент, проведя важный матч и завоевав три очка. Айхан Аббасов выставил состав с тремя центральными защитниками в лице Рахиля Мамедова, Бадави Гусейнова и Рахмана Дашдамирова, а также двумя вингерами, коими являлись Теллур Муталлимов и Руфат Аббасов. Они были способны отходить назад в случае атак соперника и подключаться к атакам с флангов. Главной задачей было не подпускать атакующую линию соперника к воротам Эмиля Балаева, что в итоге и удалось сделать. Если уж такие моменты и возникали, кто игрокам удавалось реагировать на последнем рубеже. Центр поля был за двумя игроками «Сабаха» - Абдуллой Хайбуллаевым и Алексеем Исаевым. Главным сюрпризом стал выход на поле с первых минут дебютанта сборной Оруджа Мамедова. Игрок «Шамахы» расположился в атаке слева. Справа был Торал Байрамов, а в центре Махир Эмрели.

Одной из трудных сторон накануне этой встречи, была, естественно, психологическая. После ничьей с Лихтенштейном на игроков обрушился шквал критики. С одной стороны, в том матче команда создавала моменты и имела возможности, с другой же, именно реализация стала главным препятствием на пути к трём очкам. В таких матчах неизбежно появляется дополнительное давление — футболисты понимают, что упущенные моменты могут дорого стоить в турнирной борьбе. Поэтому победа над Литвой стала важной не только с точки зрения результата, но и в психологическом плане: команда смогла быстро восстановиться и доказать, что способна справляться с давлением в решающий момент. Гол Хайбуллаева стал результатом командной игры. Именно той, которую так хотят видеть болельщики. Во второй тайме на поле появились Вюсал Искендерли, Эмиль Сафаров, Ренат Дадашов, Джейхн Нуриев и Эльвин Бадалов. Как мы видим, усиливалась тут не только атака, но и защита.

Необходимо было сдерживать возникавший моментами натиск гостей, у которых перепасовка, все же, срывалась в самый важный момент. У азербайджанской сборной же не раз получалось убегать в контратаки, используя как центр поля, так и фланги. Могли игроки забивать и второй мяч, но не хватало везения. Снова на первый план вышла реализация, на сей раз не помешавшая завоевать важные три очка. В этом матче было все. И борьба, и споры с арбитром и накал. В итоге, войну нервов выиграли хозяева. Еще до матча обе команды понимали цену ошибки. Эта победа значительно улучшила положение нашей сборной в группе. Теперь ситуация складывается таким образом, что всё зависит от самого Азербайджана. Для решения своей задачи команде осталось сделать последний шаг — победить Лихтенштейн в гостевом матче. Тогда уже будет не важен итог встречи между Литвой и Лихтенштейном.

АЙХАН АББАСОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Рад, что сегодня мы победили. Команда показала характер. Для будущего это хороший задел. В ноябре нас ждут два матча. Мы хотим завершить этот год без поражений. У нас были возможности забить еще больше, но мы теряем мяч в штрафной площади соперника. Нужно время, чтобы это исправить. Мы говорили с командой до матча. Все это дает возможность работать в будущем плодотворно.

Айхан Аббасов отметил реакцию команды на то, что произошло в предыдущем матче. Команда правильно отреагировала и собралась. Точно также, как это было после пропущенного мяча в Каунасе. Это очень важная черта, ведь благодаря этому, сборная наконец-то после долгого перерыва одержала победу в официальном матче. В итоге, победа над Литвой стала не только важным результатом с турнирной точки зрения, но и возможностью вернуть доверие болельщиков.

ЭДГАРАС ЯНКАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ЛИТВЫ

На поле шла настоящая борьба, так как играли две равные команды. К сожалению, мы не смогли забить. Сборная Азербайджана же использовала свой шанс. Были моменты в игре, которые я не хочу затрагивать. Решение уже принято. Поздравляю соперника с победой.

Теперь впереди решающий выезд. Если Азербайджан сможет обыграть Лихтенштейн, команда добьётся необходимого результата без оглядки на другую встречу. Это будет не просто очередной матч, а возможность взять своеобразный реванш за первую игру, когда огромное количество созданных моментов так и не превратилось в забитые мячи. На этот раз наша сборная должнавоспользоваться своими шансами и довести дело до победы.

Всего один матч. Одна победа - и Азербайджан вернётся в Лигу С. Вернется с новым настроем, уверенностью и верой в свои силы.

ЭМИН АХМЕДОВ

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