Соцсети Президента: «Если бы мы поддались эмоциям, сегодня, наверное, третья Арка Победы стояла бы в центре Еревана» - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик с фрагментом его выступления на VIII съезде партии "Ени Азербайджан".

"В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, сегодня, наверное, третья Арка Победы стояла бы в центре Еревана", - заявил Ильхам Алиев.

В своем выступлении Президент Азербайджана подчеркнул, что страна в критические моменты исходила не из эмоций, а из стратегического расчета и национальных интересов.

Он отметил, что Азербайджан своевременно остановился как после 44-дневной войны, так и после событий сентября 2023 года, поскольку, по его словам, стране не нужна бесконечная война.

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан придерживается последовательной политики и не ведет "двойной игры".