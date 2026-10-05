Ни блоков, ни чужих зон влияния: Азербайджан выбирает путь самостоятельности

В современном меняющемся мире, где столкновения интересов сверхдержав испытывают на прочность суверенитет даже самых мощных государств, особую ценность приобретает феномен подлинно независимой внешней политики.

Опыт Азербайджана показывает: геополитический вес определяется не квадратными километрами территории и не численностью населения, а силой характера, верностью принципам и способностью мыслить стратегически. Сегодня с Азербайджаном считаются, его слышат, а его авторитет и реальное влияние на международные процессы стали фактором, с которым невозможно не считаться. Азербайджан не просто присоединяется к тем или иным форматам, отвечающим его национальным интересам, но и сам становится инициатором создания новых платформ межгосударственного диалога.

Эта позиция позволяет стране уверенно сохранять прагматичный баланс и выстраивать продуктивные, взаимовыгодные контакты со всеми мировыми центрами силы — будь то Китай, США, или Европейский союз. Особым достижением дипломатии стало развитие глубоких двусторонних связей: стратегическое партнерство с десятью странами-членами Евросоюза, а также исторические договоренности с двумя главными мировыми супердержавами — Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем и Стратегическая хартия с Соединенными Штатами Америки. В условиях определенной конкуренции между этими глобальными гигантами способность Азербайджана поддерживать с ними партнерские отношения служит лучшим доказательством высшего уровня доверия к государству. Как отмечал Президент Ильхам Алиев на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» (ПЕА):

«Сегодня трудно найти вторую такую страну, как Азербайджан, выстраивающую столь многовекторные международные связи, поддерживающую контакты с очень многими странами, могу сказать, со всеми полюсами, и защищающую свои интересы... С Китаем была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с Соединенными Штатами Америки — Стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет».

Дипломатия доверия и миротворчества

В эпоху, когда планету сотрясают региональные конфликты, а традиционные институты глобальной безопасности теряют эффективность, крайне востребованной оказывается способность государства оставаться островком стабильности. Азербайджан принципиально не превращается в арену для сведения геополитических счетов или эпицентр противостояния враждующих сил. Напротив, наша территория стала безопасным пространством для диалога. Высокопоставленные представители государств, находящихся в состоянии острого конфликта, выбирают страну для встреч и проведения мероприятий, направленных на снижение международных рисков.

Секрет этого феномена прост и в то же время уникален: Азербайджану верят. Азербайджан знают как абсолютно надежного партнера, который никогда не играет в двойные игры и не страдает политическим лицемерием. Слово Баку имеет такую же незыблемую ценность, как подписанный документ. Глава государства подчеркивает этот фундамент репутации государства:

«Достаточно напомнить лишь события последнего месяца, чтобы каждый увидел: высокопоставленные представители враждующих друг с другом государств встречаются в Азербайджане в рамках международных мероприятий... Почему выбирают Азербайджан? Потому что, во-первых, к нам есть доверие. Потому что знают: Азербайджан — надежный партнер... В мире уже нет никого, кто бы не знал, что наше слово имеет такую же ценность, как и наша подпись. Все сказанное мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры».

Азербайджан сознательно выбрал путь абсолютного суверенитета: страна не примыкает ни к каким лагерям и блокам, поскольку ей это чуждо и не нужно. В мире, где многие стремятся укрыться под зонтиком чужих зон влияния, способность проводить исключительно самостоятельную линию вызывает искреннее уважение. Внешняя политика Азербайджана не носит оборонительный характер — она активна, инициативна и направлена на созидание. Это позволяет ей не только эффективно ограждать себя от внешнего давления и угроз, но и успешно выполнять благородную миротворческую миссию, выступая в роли справедливого и непредвзятого арбитра там, где другие видят лишь повод для эскалации.

Лидерство в многосторонних форматах

Масштаб влияния страны ярко проявляется в активной деятельности на самых различных международных площадках, где Азербайджан неизменно выделяется своим весом, содержательными инициативами и способностью вдохнуть новую жизнь в застоявшиеся структуры. Четырехлетнее руководство Движением неприсоединения — второй по величине международной структурой после ООН, осуществленное по единогласному решению ее участников, — стало историческим свидетельством глобального признания авторитета Баку.

Особым рубежом в интеграционных процессах стало событие поистине беспрецедентное: в ноябре прошлого года Азербайджан был принят в качестве полноправного члена в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Географически находясь на Южном Кавказе, страна доказала настолько высокую степень близости и практическую важность своих политических, экономических, транспортных и энергетических инициатив, что этот геополитический рубеж был успешно преодолен. Аналогичный прорыв произошел и с организацией D-8, объединяющей крупнейшие по численности населения страны мусульманского мира. За три десятилетия своего существования эта структура не приняла ни одного нового члена, и лишь Азербайджан был удостоен этой чести. Обращаясь к опыту международного сотрудничества, Президент Ильхам Алиев отмечает:

«Сейчас все это хорошо помнят: мы на протяжении четырех лет возглавляли вторую по величине структуру после ООН, причем были избраны единогласным решением... В ноябре прошлого года произошло весьма знаменательное событие: Азербайджан был принят в качестве полноправного члена в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии... Могу привести другой пример: более 30 лет функционирует организация под названием D-8... Только Азербайджан, как говорится, удостоился этой чести, и мы уже являемся членом D-8».

Особое место в повестке Баку занимает укрепление исламской солидарности. В условиях, когда многие мусульманские страны, к глубокому сожалению, вовлечены во внутренние конфликты и противостояния, Азербайджан последовательно играет объединяющую роль, стремясь залечить эти раны. Наша историческая память, сегодняшние политические возможности и безупречная репутация создают необходимые условия для проведения в нашей стране предстоящего саммита Организации исламского сотрудничества, который призван стать знаковым этапом на пути к миру и согласию.

Сила достоинства

Способность проводить суверенную внешнюю политику неразрывно связана с победами и силой национального духа. Азербайджан доказал, что небольшое государство способно в одиночку восстановить историческую справедливость, сокрушить врага, навязать ему акт о капитуляции после трех десятилетий страданий и оккупации, а затем проявить высшую мудрость — остановиться в нужный момент ради сохранения человеческих жизней и достижения долгожданного мира.

Этот триумф справедливости и способности самим определять свою судьбу заложил прочный фундамент для авторитета страны на мировой арене. Азербайджан живет с чувством собственного достоинства, уважая себя и проводя политику, основанную на честности и принципиальности. Как метко подчеркнул президент, резюмируя философию государственного строительства:

«На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно. В одиночку нанести поражение врагу, продиктовать врагу свои условия, принудить его к подписанию акта о капитуляции... а затем остановиться в нужный момент, добиться мира, чтобы больше не проливалась кровь. Потому что нам не нужна вечная война, это был не наш выбор... Именно дальновидность, стратегическое мышление и учет ключевых интересов нашего народа диктуют подобную политику».

Опыт Азербайджана сегодня изучают во всем мире. Он служит ярким ориентиром того, как суверенное государство, опираясь на внутреннее единство, экономическую мощь и взвешенную дипломатию, может уверенно лавировать между глобальными рисками, превращая географическое положение в геополитический мост, а вызовы — в исторические возможности.