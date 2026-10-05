Выбрать квартиру в Дубае, не выезжая из Баку: Propify Real Estate, Sobha Realty и Binghatti проводят двухдневный Roadshow 24–25 октября - ФОТО

Два дня в Баку: реальные планировки выбранных проектов, актуальные цены, графики платежей и сроки сдачи — напрямую от застройщиков. Участие бесплатное, количество мест ограничено, регистрация обязательна: propify-realestate.com/roadshow, +971 52 750 3865.

Компания Propify Real Estate, работающая на рынке недвижимости Дубая, 24–25 октября 2026 года проводит в Баку двухдневную презентацию проектов — совместно с дубайскими застройщиками Sobha Realty и Binghatti. Мероприятие пройдёт в центре Баку, оба дня с 10:00 до 18:00; точный адрес сообщается после регистрации.

Roadshow — это формат, в котором застройщик представляет свои проекты напрямую покупателю. На мероприятии участники увидят реальные планировки, актуальные цены и графики платежей из первых рук. Все встречи ведут консультанты Propify Real Estate с многолетним опытом работы на рынке Дубая.

Почему важно прийти лично

Выбор квартиры на расстоянии обычно превращается в переписку длиной в месяцы, противоречивые данные о ценах и ответы в духе «уточним на месте». Roadshow укладывает весь этот процесс в один день: гость видит проекты, получает конкретные цифры под свой бюджет и шаг за шагом разбирается в юридической стороне сделки. Лететь для этого в Дубай не нужно.

• Полная стоимость покупки считается на месте — вместе со сборами, графиком платежей и сроками сдачи.

• Вопросы можно задать напрямую представителям застройщиков и местным консультантам, которые знают рынок Дубая изнутри.

• Для участников мероприятия предусмотрено отдельное специальное предложение; его объявляют в зале, и действует оно только до конца мероприятия.

Зачем инвестировать за рубежом

Зарубежная недвижимость позволяет распределить сбережения между разными экономиками и валютами. В Дубае дирхам привязан к доллару США, а ежегодного налога на недвижимость и подоходного налога с дохода от аренды для физических лиц нет. Средняя валовая арендная доходность квартир, по рыночным данным за 2026 год, составляет около 6–7% годовых. Кроме того, покупка недвижимости стоимостью от 2 млн дирхамов может стать основанием для получения 10-летней Golden Visa ОАЭ.

Дубай доступнее, чем кажется

Распространено мнение, что для покупки недвижимости в Дубае нужна сразу очень крупная сумма. На практике во многих проектах off-plan первый взнос составляет от 20% стоимости, а остальная сумма выплачивается частями в ходе строительства; в ряде проектов платежи составляют около 1% в месяц или продолжаются и после сдачи. На мероприятии гости увидят точный график платежей по каждому проекту.

С чем гость уходит с мероприятия

• Уточнённый запрос. Бюджет, цель и сроки: доход от аренды, второй дом, квартира для будущего детей или шаг к виду на жительство в Дубае.

• Личный шорт-лист. Два-три подходящих проекта Sobha Realty и Binghatti — с планировкой, видом, сроком сдачи и реальной ценой.

• Полная стоимость, на бумаге. График платежей, государственные сборы и ежегодные сервисные сборы; что платится при покупке, а что — в процессе строительства: всё считается на глазах у гостя.

Четыре самых частых вопроса из Баку

• Может ли иностранный гражданин быть собственником? Да. В зонах freehold в Дубае — а представленные на мероприятии проекты расположены именно в них — иностранный покупатель оформляет недвижимость на своё имя в полную собственность, и она регистрируется в Земельном департаменте Дубая (Dubai Land Department). Местный партнёр и схема аренды не требуются.

• Сколько составляет налог? В ОАЭ нет ежегодного налога на недвижимость и нет подоходного налога физического лица с дохода от аренды. Расходы состоят из разовых сборов при покупке и ежегодного сервисного сбора здания.

• Есть ли валютный риск? Дирхам с 1997 года привязан к доллару США по фиксированному курсу, поэтому стоимость недвижимости сохраняется в долларах.

• Нужно ли платить всю сумму сразу? Нет. Покупки off-plan (на стадии строительства) оплачиваются частями в течение всего срока строительства, а в отдельных проектах действуют планы рассрочки после сдачи. Точный график показывают на мероприятии.

О Sobha Realty

Sobha Realty ведёт проектирование и строительство своими силами; качество сдачи её объектов считается в Дубае эталонным. Флагманский проект компании — Sobha Hartland в районе Mohammed Bin Rashid City, напротив Downtown Dubai.

О Binghatti

Компания Binghatti основана в Дубае в 2008 году и реализует проекты своими силами — от проектирования до строительства. Она известна брендированными резиденциями, созданными совместно с Bugatti, Mercedes-Benz и Jacob & Co, в том числе башней Burj Binghatti Jacob & Co в Business Bay, которая после завершения должна стать самым высоким жилым небоскрёбом в мире.

О Propify Real Estate

Propify Real Estate — опытный брокер на рынке недвижимости Дубая, официальный партнёр ведущих застройщиков Дубая. Компания сопровождает покупателей из Азербайджана на всём пути: выбор проекта, подписание договора, проведение платежей и приёмка объекта, — а после сдачи помогает с арендой и управлением. Организатор Roadshow в Баку — Propify Real Estate.

«Возможность за один день увидеть лучшие проекты и получить конкретную цифру под свой бюджет, не вылетая из Баку в Дубай, выпадает очень редко. В этом и смысл Roadshow: гость уходит из зала, получив ответы на все свои вопросы и с конкретным планом действий на будущее».

Условия участия:

Даты: 24–25 октября 2026 года, суббота и воскресенье

Время: 10:00–18:00, оба дня

Место: центр Баку; точный адрес сообщается после регистрации

Участие: бесплатное

Регистрация: обязательна. Количество мест на каждый день ограничено; регистрация идёт, пока есть свободные места.

Языки: азербайджанский, русский, английский

Ссылка для регистрации: propify-realestate.com/roadshow

Вопросы: +971 52 750 3865 (WhatsApp)

Заполнение формы регистрации занимает несколько секунд: в ней гость выбирает день и удобное время визита — 10:00, 13:00 или 16:00.