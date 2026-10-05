В Грузии убит азербайджанец - ФОТО

В Грузии убит 35-летний азербайджанец.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в селе Назарли муниципалитета Гардабани.

35-летний Араз Юсубов был убит односельчанином Рамином Мамедовым.

По предварительным данным, между сторонами сначала возникла словесная перепалка. Затем А.Юсубов получил ножевые ранения. Несмотря на то, что мужчина покинул место происшествия, он скончался от кровотечения.

На место было направлено значительное число сотрудников правоохранительных органов. Преступник не сдался полиции и, забравшись на автомобиль, заявил, что покончит с собой, если к нему приблизятся. После непродолжительных переговоров он был задержан.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что совершивший преступление задержан и по факту происшествия ведётся расследование.