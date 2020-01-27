Министр образования об эвакуации азербайджанских студентов из Турции

В связи с землетрясением в Турции 102 азербайджанских студента были эвакуированы оттуда в Нахчыван, откуда специальным рейсом прибыли в Баку.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

«На последующих этапах, в зависимости от ситуации, станет известно, возникнет ли перерыв в учебе студентов», - сказал он.

По его словам, последующие шаги будут также связаны с возможностями, предоставляемыми университетами, их условиями и пожеланиями самих студентов.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг 24 января в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8.

В результате землетрясения погибли 35 человек, 1607 пострадали.

А.А.