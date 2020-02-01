Мужчина, искромсавший ножом свою супругу в центре Баку, оказался сыном экс-чиновника – ФОТО – ВИДЕО

Детям и лицам со слабой психикой смотреть видео настоятельно не рекомендуется.

Стали известны новые подробности вооруженного нападения на женщину, совершенного в субботу, 1 февраля, в парке у памятника Гусейну Джавиду в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, пострадавшая – 37-летняя Диляра Фаиг гызы Бахманова – все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее лечение продолжается.

Установлено, что ее муж Ч.Бахманов напал на супругу, когда та шла с 15-летней дочкой. Мужчина хотел убить жену, он внезапно напал сзади, нанес ей несколько ножевых ранений и ударов кулаком.

Задержали нападавшего сотрудники 26-го отделения Управления полиции Ясамальского района Баку. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что, по данным сайта APA.az, Ч.Бахманов приходится сыном бывшему главе Исполнительной власти Шуши Низами Бахманову.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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