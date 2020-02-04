На ITV стартует первый сезон вокального шоу «Səs uşaqlar» - ФОТО - ВИДЕО

На телеканале ITV стартует вокальное телевизионное шоу «Səs uşaqlar», являющееся азербайджанской лицензионной адаптацией всемирно известного проекта «The Voice Kids».

Кастинги, в которых принимали участие талантливые дети в возрасте от 8 до 14 лет, были проведены командой «SƏS uşaqlar» как в Баку, так и в регионах Азербайджана – кто станет лучшим детским голосом страны, зрители узнают спустя 10 недель, в апреле.

Первый эфир проекта «Səs uşaqlar» стартует на ITV 7 февраля в 21:30 – шоу, ведущей которого станет Лейла Гулиева, будет еженедельным.

Кресла наставников займут народная артистка Зульфия Ханбабаева, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2019» Чингиз Мустафаев и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @sesusaqlarazerbaijan